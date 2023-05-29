Бывший лидер Pink Floyd ответил на подозрение в восхвалении нацизма
Бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс объяснил свой наряд на концерте в Берлине, который вызвал шквал негодования.
Накануне, 26 мая, немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что полиция начала расследование в отношении Роджера Уотерса из-за его одежды на концерте в Берлине. Как отмечает газета, на выступлении музыкант предстал в кожаном пальто с красной повязкой с двумя скрещенными молотками вместо свастики. По мнению немецкой полиции, такой образ использовался для «прославления правления национал-социалистов».
«Элементы моего выступления, которые были поставлены под сомнение, совершенно четко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах. Попытки представить эти элементы как нечто иное являются изворотливыми и политически мотивированными», - написал артист в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что сооснователь группы Pink Floyd подаст в суд из-за отмены концертов в Германии, передает «Радиоточка НСН».
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