Бутусов: Я человек, которому явилось чудо

«Новый альбом увидит свет где-то в ноябре-декабре этого года, сейчас идет работа над сведением. Что касается фестиваля «Нашествие», я ничего не понимаю в организации фестивалей, но, например, на одном фестивале в Швейцарии я не видел пьяных людей, а на другом мало кому известном фестивале в Норвегии организаторы готовятся к мероприятию за полгода, и проводят дренажные работы, чтобы не повредить почву. Так что в этом смысле нам есть чему поучиться. Со мной случались мистические вещи, потом они переходят в другую плоскость подсознания, и ты понимаешь, что мистические вещи – это свидетельства чудесных проявлений. Об этих вещах не принято говорить. Но да, можно сказать, что я человек, которому явилось чудо. Как я отношусь к смешиванию различных стилей и в принципе всего со всем? Ничего в этом угрожающего нет. Человеку дана возможность делать выбор. Мы живет с вами в огромном мире, в поле разнообразной информации, и наша основная задача – правильно выбирать пути, по которым идем. Все остальное можно смешивать, можно не смешивать, но, как говорят опытные алкоголики, лучше не смешивать», - добавил он.

Летом 2017 года музыкант объявил о роспуске группы «Ю-Питер» и собрал новую команду. А этим летом Вячеслав Бутусов был удостоен награды — ему присвоили звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

