Бутусов выпустил электронную версию «Гудбай, Америки!»
Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представила обновленную версию песни коллектива «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка!».
В новой версии трек зазвучал в электронном стиле с элементами трип-хопа, соло на трубе и пропущенными через вокодер припевами и вокализами.
Партии на трубе сыграл заслуженный артист Республики Татарстан, телеведущий, трубач Вадим Эйленкриг.
В 2017 году Вячеслав Бутусов распустил состав группы «Ю-Питер» и записал еще одну версию песни «Гудбай, Америка!». Сейчас ее на концертах исполняет «Орден Славы».
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