Бутусов выпустил электронную версию «Гудбай, Америки!»

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представила обновленную версию песни коллектива «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка!».

В новой версии трек зазвучал в электронном стиле с элементами трип-хопа, соло на трубе и пропущенными через вокодер припевами и вокализами.

Партии на трубе сыграл заслуженный артист Республики Татарстан, телеведущий, трубач Вадим Эйленкриг.

В 2017 году Вячеслав Бутусов распустил состав группы «Ю-Питер» и записал еще одну версию песни «Гудбай, Америка!». Сейчас ее на концертах исполняет «Орден Славы».


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ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:Вячеслав БутусовМузыкаРок-музыка
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