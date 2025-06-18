Уши Ёжика и иголки Кроша: Почему «Смешарики» на ПМЭФ поменялись телами
«Обмен» ушами и иголками между Крошем и Ёжиком является намеренной трансформацией, лежащей в основе принципа дизайнерских игрушек, сказала в эфире НСН Юлия Немчина.
Новые образы героев мультсериала «Смешарики» Кроша и Ёжика, удивившие гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), являются частью арт-проекта, объяснила в интервью НСН генеральный директор ГК «Рики» (владеющей франшизой этого мультсериала) Юлия Немчина.
В числе сюрпризов стартовавшего 18 июня ПМЭФ оказались «поменявшиеся телами» кролик Крош с иголками и Ёжик с кроличьими ушами. Немчина рассказала, кто создал этих персонажей.
«Гости форума заметили путаницу в образах Ёжика и Кроша. Эта трансформация связана с принципом создания дизайнерских игрушек – узнаваемая форма, но разные образы. В рамках форума мы представим арт-проект, нацеленный на поддержку художников и развитие культуры коллекционирования в России. Ну а автором новых экспонатов стал основатель группы компаний Илья Попов», - разъяснила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ 18 июня, представили игрушки лабубу с лицами министра иностранных дел России Сергея Лаврова, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и других политиков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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