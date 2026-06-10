Артист уже собрал полный зал в столице в сентябре 2025 года, тогда перед выходом артиста диджей включил хит «Матушка-земля» певицы Татьяны Куртуковой, который подпевал весь зал, после чего началось выступление самого Деруло.

Музыкант не стесняется говорить о том, как ему приятно возвращаться в Россию. Он признавался, что здесь чувствует себя как дома. В этом году он решил отметить завершение своего европейского тура «The Last Dance World Tour» именно в российской столице.

Джейсон Деруло выразил желание вернуться в Москву с концертом, несмотря на трудности, с которыми он в прошлый раз добирался в российскую столицу.

Певец прилетел в Москву перед концертом 26 сентября. Telegram-канал «Мash» писал, что исполнитель провел в пути 30 часов. Сообщалось, что вместе с Деруло в российскую столицу прилетела команда из более чем 30 человек, которая добиралась из разных стран.

Канадский певец и музыкальный продюсер ливанского происхождения Сирил Камар, которого слушатели по всему миру знают как K-Maro, также посетил Москву этим летом, свое шоу он представил 6 июня.

Сегодня у россиян гастрольный голод, им хочется видеть и слышать иностранных артистов, рассказал музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН, объясняя, почему концерты пользуются такой популярностью.

