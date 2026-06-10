Будет шоу: Джейсон Деруло возвращается в Москву после осеннего триумфа
Американский певец Джейсон Деруло даст концерт в Москве 14 июня на «ЦСКА Арене», сообщили НСН организаторы мероприятия.
Отмечается, что зрителей ждет большое шоу, а музыкант исполнит все суперхиты, которые сделали его одним из самых прослушиваемых артистов планеты. Среди самых топовых композиций Деруло песни Wiggle, Want To Want Me, Savage Love, Take You Dancing, а также многие другие.
Артист уже собрал полный зал в столице в сентябре 2025 года, тогда перед выходом артиста диджей включил хит «Матушка-земля» певицы Татьяны Куртуковой, который подпевал весь зал, после чего началось выступление самого Деруло.
Музыкант не стесняется говорить о том, как ему приятно возвращаться в Россию. Он признавался, что здесь чувствует себя как дома. В этом году он решил отметить завершение своего европейского тура «The Last Dance World Tour» именно в российской столице.
Джейсон Деруло выразил желание вернуться в Москву с концертом, несмотря на трудности, с которыми он в прошлый раз добирался в российскую столицу.
Певец прилетел в Москву перед концертом 26 сентября. Telegram-канал «Мash» писал, что исполнитель провел в пути 30 часов. Сообщалось, что вместе с Деруло в российскую столицу прилетела команда из более чем 30 человек, которая добиралась из разных стран.
Канадский певец и музыкальный продюсер ливанского происхождения Сирил Камар, которого слушатели по всему миру знают как K-Maro, также посетил Москву этим летом, свое шоу он представил 6 июня.
Сегодня у россиян гастрольный голод, им хочется видеть и слышать иностранных артистов, рассказал музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН, объясняя, почему концерты пользуются такой популярностью.
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