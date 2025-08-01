Автор хита «Матушка» рассказал о работе с пермским ансамблем

Ранее музыканты пермского ансамбля «Воскресение» объявили о начале сотрудничества с автором. Андреев пояснил, что у коллектива уже сформирована большая музыкальная программа, скоро ее дополнят и новые песни.

«Это суперпрофессиональный коллектив с очень большим опытом телевизионных съемок и концертной работы. Очень талантливые девочки и мальчики. Я сейчас начал работать с двумя коллективами, они зашли под продюсерский центр Петра Андреева и будут записывать очень много песен. Это два основных коллектива гастрольных, которые будут петь. У них очень большая своя программа, очень много авторов пишет для них. Сейчас они захотели поработать со мной, это здорово», - сообщил он.