Автор хита «Матушка» рассказал о работе с пермским ансамблем
У пермского ансамбля «Воскресение» за плечами уже есть опыт концертной работы и телевизионных съемок, рассказал НСН Петр Андреев.
Продюсер, автор музыки и слов песни Татьяны Куртуковой «Матушка» Петр Андреев заявил НСН, что сегодня сотрудничает минимум с четырьмя талантливыми исполнителями.
Ранее музыканты пермского ансамбля «Воскресение» объявили о начале сотрудничества с автором. Андреев пояснил, что у коллектива уже сформирована большая музыкальная программа, скоро ее дополнят и новые песни.
«Это суперпрофессиональный коллектив с очень большим опытом телевизионных съемок и концертной работы. Очень талантливые девочки и мальчики. Я сейчас начал работать с двумя коллективами, они зашли под продюсерский центр Петра Андреева и будут записывать очень много песен. Это два основных коллектива гастрольных, которые будут петь. У них очень большая своя программа, очень много авторов пишет для них. Сейчас они захотели поработать со мной, это здорово», - сообщил он.
Как уточнил собеседник НСН, в общей сложности на данный момент он сотрудничает с четырьмя разными исполнителями, при этом работает не только в ключе народной музыки.
«Я работаю сейчас как минимум с четырьмя исполнителями. Это пермский ансамбль "Воскресение", группа "Иваны", группа "ИЛ2" и Малира. У многих уже вышли новые треки. У "ИЛ2" через месяц выходит очень красивый киношный клип. "Воскресение" уже записывает трек, скоро он тоже выйдет на площадке. "Иваны" записывают трек. Все выпускаются на площадках. Станут ли эти песни хитами или нет – решать народу. Я пишу не только на народные темы, в целом разную музыку», - заявил Андреев.
Ранее автор «Матушки» рассказывал «Радиоточке НСН», что трек еще до популярности в России набрал в соцсети TikTok около 710 миллионов просмотров. В начале 2025 года песню слушали в общей сложности в 224 странах.
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