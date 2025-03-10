«Для других - занозонька»: Автор песни «Матушка» о популярности у иностранцев

Продюсер, автор музыки и слов песни Татьяны Куртуковой «Матушка» Петр Андреев заявил в эфире НСН, что не понимает причин популярности композиции у иностранцев, ведь, по его словам, они даже не могут понять значение слова «занозонька».

Согласно статистике, предоставленной Андреевым в редакцию НСН, просмотры видео в TikTok под песню «Матушка» достигли отметки в почти 2,5 миллиарда (2 475 111 447). Всего в соцсети TikTok было снято более 723 тысяч роликов под хит Куртуковой. По прослушиванием «Матушки» лидирует Россия - здесь народный хит послушали более 50 миллионов раз. На втором месте расположилась Белоруссия (более миллиона раз), замыкает тройку лидеров Казахстан (свыше 996 тысяч раз). Андреев рассказал, что песня также популярна в Германии, Франции и других странах.