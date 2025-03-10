«Для других - занозонька»: Автор песни «Матушка» о популярности у иностранцев
Просмотры видео, снятых под песню «Матушка» в TikTok, достигли почти 2,5 миллиарда, рассказал НСН автор музыки и слов хита Петр Андреев.
Продюсер, автор музыки и слов песни Татьяны Куртуковой «Матушка» Петр Андреев заявил в эфире НСН, что не понимает причин популярности композиции у иностранцев, ведь, по его словам, они даже не могут понять значение слова «занозонька».
Согласно статистике, предоставленной Андреевым в редакцию НСН, просмотры видео в TikTok под песню «Матушка» достигли отметки в почти 2,5 миллиарда (2 475 111 447). Всего в соцсети TikTok было снято более 723 тысяч роликов под хит Куртуковой. По прослушиванием «Матушки» лидирует Россия - здесь народный хит послушали более 50 миллионов раз. На втором месте расположилась Белоруссия (более миллиона раз), замыкает тройку лидеров Казахстан (свыше 996 тысяч раз). Андреев рассказал, что песня также популярна в Германии, Франции и других странах.
«Матушку» на сегодняшний день слушают в 224 странах мира. У нас есть статистика, сколько и в каких странах снимают видео под эту песню. Так, на первом месте по количество видео в соцсети TikTok стоит США. По остальным площадкам лидируют Россия, Белоруссия, Германия, США и Франция. Я не понимаю, почему именно иностранцев зацепила песня, ведь они не понимают текст. Многие переводят, конечно, но все равно не понимают, что означает слово «занозонька». Им очень сложно объяснить подобное», - сказал собеседник НСН.
В Германии трек послушали более 770 тысяч раз, в Индии - более 315 тысяч раз, в США - свыше 230 тысяч раз, в Турции - более 225 тысяч раз.
Ранее трек «Сигма Бой» российских девочек-блогеров - 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской - попал в мировой чарт Billboard. Как рассказал «Радиоточке НСН» музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев, он не ожидал мировой известности трека в современных реалиях. По его словам, что творческий музыкальный проект, созданный с любовью, будет удостоен внимания вне зависимости от языка, на котором звучит.
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