Бритни Спирс не исключила, что больше никогда не будет выступать

Американская певица Бритни Спирс в своих соцсетях заявила, что из-за травмы, полученной во время 13-летнего опекунства над ней, может больше никогда не выступать на сцене, пишет Rolling Stone.

Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила новую песню

По её словам, она до сих пор недовольна своими клипами и фотосессиями, так как контролировавший её отец Джеймс Спирс не давал выбирать образ и партнёров. Певица добавила, что осталась довольна только одним видео - на трек «Work Bitch».

Также Спирс отметила, что ей всегда не устраивало число выбранных для ней танцоров для выступлений и их «миниатюрной» комплекцией.

«Я очень травмирована на всю жизнь, и да, я чертовски зла, и нет, я, вероятно, больше не буду выступать только потому, что я упрямая, и я буду отстаивать свою точку зрения», — написала певица.

Через несколько часов после публикации Спирс удалила свой пост.

Ранее суд в Лос-Анджелесе принял решение о прекращении опекунства Джеймса Спирса над Бритни Спирс, сообщает телеканал «360». Исполнительница назвала этот день самым лучшим в своей жизни.

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Фото: Instagram/britneyspears
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