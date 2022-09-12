Бритни Спирс не исключила, что больше никогда не будет выступать
Американская певица Бритни Спирс в своих соцсетях заявила, что из-за травмы, полученной во время 13-летнего опекунства над ней, может больше никогда не выступать на сцене, пишет Rolling Stone.
По её словам, она до сих пор недовольна своими клипами и фотосессиями, так как контролировавший её отец Джеймс Спирс не давал выбирать образ и партнёров. Певица добавила, что осталась довольна только одним видео - на трек «Work Bitch».
Также Спирс отметила, что ей всегда не устраивало число выбранных для ней танцоров для выступлений и их «миниатюрной» комплекцией.
«Я очень травмирована на всю жизнь, и да, я чертовски зла, и нет, я, вероятно, больше не буду выступать только потому, что я упрямая, и я буду отстаивать свою точку зрения», — написала певица.
Через несколько часов после публикации Спирс удалила свой пост.
Ранее суд в Лос-Анджелесе принял решение о прекращении опекунства Джеймса Спирса над Бритни Спирс, сообщает телеканал «360». Исполнительница назвала этот день самым лучшим в своей жизни.
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