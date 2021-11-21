Британский музыкант рассказал, как предотвратил «войну» с Россией

По словам Бланта, во время службы в армии НАТО в Косово в 1999 году его подразделению был отдан приказ захватить аэродром, в котором уже находились российские войска.

«Мне был дан приказ выдавить оттуда около 200 русских. Я был командующим офицером, а за мной стоял отряд», — цитирует Бланта Газета.ru.

Музыкант назвал генерала Уэсли Кларка, который приказал захватить аэропорт и «уничтожить» русских солдат. По мнению Бланта, приказ носил не военный, а политический характер, из-за которого могла начаться война.

«К счастью, потом заговорил генерал Майк Джексон, его точные слова: «Я не хочу, чтобы мои солдаты несли ответственность за начало третьей мировой войны», -- отметил британский музыкант.

Блант подчеркнул, что не выполнил бы приказ об уничтожении русских даже под угрозой трибунала.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свое Telegram-канале заявила, что ситуация на Балканах обостряется из-за действий экстремистов. По ее словам, «западные покровители» в данном случае занимаются подстрекательством экстремистов, что может привести к поджогу «пороховой бочки Европы».

