Британский музыкант рассказал, как предотвратил «войну» с Россией
Джеймс Блант, создавший музыкальный хит «You're Beautiful», раскрыл, как смог предотвратить столкновение с российской армией в Косово. Об этом пишет Daily Express.
По словам Бланта, во время службы в армии НАТО в Косово в 1999 году его подразделению был отдан приказ захватить аэродром, в котором уже находились российские войска.
«Мне был дан приказ выдавить оттуда около 200 русских. Я был командующим офицером, а за мной стоял отряд», — цитирует Бланта Газета.ru.
Музыкант назвал генерала Уэсли Кларка, который приказал захватить аэропорт и «уничтожить» русских солдат. По мнению Бланта, приказ носил не военный, а политический характер, из-за которого могла начаться война.
«К счастью, потом заговорил генерал Майк Джексон, его точные слова: «Я не хочу, чтобы мои солдаты несли ответственность за начало третьей мировой войны», -- отметил британский музыкант.
Блант подчеркнул, что не выполнил бы приказ об уничтожении русских даже под угрозой трибунала.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свое Telegram-канале заявила, что ситуация на Балканах обостряется из-за действий экстремистов. По ее словам, «западные покровители» в данном случае занимаются подстрекательством экстремистов, что может привести к поджогу «пороховой бочки Европы».
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