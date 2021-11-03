«Пороховая бочка»: Захарова заявила об обострении ситуации на Балканах

Ситуация на Балканах обостряется из-за действий экстремистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свое Telegram-канале.

По ее словам, «западные покровители» в данном случае занимаются подстрекательством экстремистов, что может привести к поджогу «пороховой бочки Европы».

Захарова отметила, что албанские радикалы в Косово пытаются «избавиться» от сербов, что только усиливает напряженность и может перерасти в открытое противостояние.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама назвал конечной целью своей политической деятельности объединение Албании и Косово. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление премьера, назвав его «вбросом».

Громкие слова балканских политиков не приведут к военным действиям, однако могут ухудшить положение дел в регионе, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

