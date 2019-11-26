Шахрин рассказал, почему «ЧАЙФы» – молодцы!

Группа «Чайф» выпустила девятнадцатый студийный альбом – «Слова на бумаге». Новые песни команды прозвучат на концертах юбилейного тура. В следующем году коллективу исполняется 35 лет. Программу концерта музыканты условно делят на три части – серьёзную, лиричную и жизнеутверждающую. Таким образом распределят хиты и новые песни из альбома «Слова на бумаге». Владимир Шахрин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, в чем особенность свежего релиза. Подробности – только на НСН.

«Мне кажется, главная отличительная черта этого альбома – то, что в нем 9 песен, 9 хороших мелодий. Это такая редкость по нынешним временам. Мы, «ЧАЙФы» – молодцы, мы написали 9 хороших мелодий и дарим их вам», - подчеркнул артист.

В столице группа «Чайф» выступит 20 марта. Но новый альбом команды можно найти в интернете уже сейчас.

