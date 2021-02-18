Моргенштерн на своем дне рождения схватился за бензопилу

Рэпер Моргенштерн закатил вечеринку в честь своего 23-летия и получил самые неожиданные подарки.

Оригинальный сюрприз преподнесла музыканту его девушка Дилара: в ледяном кубе была спрятана бутылка дорогого алкоголя. Артист взял в руки бензопилу и распилил сооружение.

Саунд-продюсер Слава Марлоу подарил Моргенштерну торты с его фотографиями. Среди гостей на вечеринке также были замечены Карина Кросс, DJ Smash и многие другие. Артисту дарили брендовые вещи, а в конце вечера именинник получил черный торт.

Моргенштерн любит кичиться свои богатством, за что часто подвергается критике в интернете.

