Памятник Моргенштерну появится в Петербурге

Блогер Илья Плавник создал бронзовый бюст российскому рэперу Моргенштерну и намерен открыть музей имени артиста. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, создание памятника стоило около полумиллиона рублей. Плавник уточнил, что памятник и музей пока финансируются из его кармана, но он готов разделить траты с властями Башкирии, откуда родом Моргенштерн.

Музей имени Моргенштерна блогер собирается открыть в Санкт-Петербурге на Крестовском острове.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: инстаграмм артиста
ТЕГИ:РэперМузыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры