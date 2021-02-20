Памятник Моргенштерну появится в Петербурге
20 февраля 202117:36
Блогер Илья Плавник создал бронзовый бюст российскому рэперу Моргенштерну и намерен открыть музей имени артиста. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, создание памятника стоило около полумиллиона рублей. Плавник уточнил, что памятник и музей пока финансируются из его кармана, но он готов разделить траты с властями Башкирии, откуда родом Моргенштерн.
Музей имени Моргенштерна блогер собирается открыть в Санкт-Петербурге на Крестовском острове.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- Захарова: Состав спецсессии Мюнхенской конференции вызывает недоумение
- Памятник Моргенштерну появится в Петербурге
- Суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Шестуну
- «Дыры не будет»: Венедиктов открыл будущее Лубянской площади
- Трамп: Twitter уже не тот
20 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru