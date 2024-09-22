Борис Гребенщиков попал в больницу в Ницце

Рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан в России иноагентом) находится в больнице в Ницце, сообщил музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий (признан в России иноагентом).

Автора хита «Рюмка водки на столе» госпитализировали
«БГ пока в больнице в Ницце, но чувствует себя намного лучше. Улыбается, даже шутит и сам ест. Слава тебе Господи!» – написал Троицкий в своих соцсетях.

Накануне в Ницце отменили концерт Гребенщикова «из-за состояния здоровья», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По неподтвержденной информации, причиной госпитализации музыканта и отмены концерта стал сердечный приступ.

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ФОТО: Дмитрий Луговский
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