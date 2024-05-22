Автора хита «Рюмка водки на столе» госпитализировали

Автор хита «Рюмка водки на столе» Евгений Григорьев (сценический псевдоним — Жека) попал в больницу. О произошедшем исполнитель рассказал в своем Telegram-канале.

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Певец разместил в своем аккаунте фото с больничной койки и заявил, что чувствует себя хорошо. Григорьев пообещал раскрыть подробности своего самочувствия на днях и пожелал своим подписчикам здоровья.

Григорьев является обладателем двух десятков премий и наград, в частности, «Питер FM», «Звезды “Дорожного радио”» и «Шансон года».

Ранее театрального режиссера и художественного руководителя Росcийского Академического Молодежного Театра Алексея Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией.

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ФОТО: РИА Новости
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