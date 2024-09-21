В Ницце отменили концерт Гребенщикова из-за состояния здоровья
В Ницце отменили концерт рок-музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом) «из-за состояния здоровья», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на поклонников музыканта.
По словам фанатов, которые собирались посетить выступление, причиной отмены выступления могли стать проблемы с сердцем у Гребенщикова.
Музыкант должен был вечером 21 сентября выступить с новой программой в Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, однако днем концерт был отменен.
«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — сообщается на сайте организаторов мероприятия.
Сразу несколько поклонников артиста утверждают, что речь идет о «сердечном приступе», в результате которого Гребенщиков якобы попал в больницу. Представители артиста пока не комментировали отмену концерта и состояние здоровья Гребенщинкова.
Ранее Гребенщиков в интервью Financial Times заявил, что ушёл из основанной им группы «Аквариум» потому, что «некоторые люди» в его коллективе «вдруг стали патриотами Z», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru