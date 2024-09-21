В Ницце отменили концерт Гребенщикова из-за состояния здоровья

По словам фанатов, которые собирались посетить выступление, причиной отмены выступления могли стать проблемы с сердцем у Гребенщикова.



Музыкант должен был вечером 21 сентября выступить с новой программой в Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, однако днем концерт был отменен.

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — сообщается на сайте организаторов мероприятия.



Сразу несколько поклонников артиста утверждают, что речь идет о «сердечном приступе», в результате которого Гребенщиков якобы попал в больницу. Представители артиста пока не комментировали отмену концерта и состояние здоровья Гребенщинкова.

Ранее Гребенщиков в интервью Financial Times заявил, что ушёл из основанной им группы «Аквариум» потому, что «некоторые люди» в его коллективе «вдруг стали патриотами Z», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

