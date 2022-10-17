Лидер U2 рассказал об угрозах в адрес своей семьи
Лидер ирландской группы U2 Боно признался, что на протяжении всей его карьеры ему и его семье поступали угрозы смерти. Об этом сообщает Independent.
Певец рассказал, как однажды ему угрожали из-за песни U2 о проповеднике Мартине Лютере Кинге под названием Pride (In The Name Of Love).
Так, во время тура по Аризоне в 1980-х годах жители штата говорили Боно, что если он споет полную версию композиции, он не дотянет до конца песни. Исполнитель уточнил, что простоял все выступление на коленях с закрытыми глазами. Все это время перед ним стоял басист Адам Клейтон, защищая коллегу по группе.
Боно также рассказал, что в 1990-х годах его дочерей хотел похитить «лидер преступной группировки в Дублине». По его словам, злоумышленники несколько месяцев готовили план похищения: они обыскивали дома музыканта и тщательно продумывали детали преступления.
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