«Бомбит в одну точку!»: Лоза объяснил рекорды Мадонны

Рекорды американской поп-певицы Мадонны связаны с ее упертостью и качеством материала, предположил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.

Ранее стало известно, что Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннеса, как «самая продаваемая» артистка всех времен. 65-летняя певица продала за карьеру больше 400 миллионов копий альбомов и синглов, заработав более $1,3 млрд. Кроме того, она признана «самой гастролирующей» артисткой.