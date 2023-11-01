«Бомбит в одну точку!»: Лоза объяснил рекорды Мадонны
Коллеги Мадонны помимо музыки уходят в бизнес или семью, а у нее всё заточено на гастроли, сказал в эфире НСН Юрий Лоза, напомнив о рекордах Кобзона.
Рекорды американской поп-певицы Мадонны связаны с ее упертостью и качеством материала, предположил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.
Ранее стало известно, что Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннеса, как «самая продаваемая» артистка всех времен. 65-летняя певица продала за карьеру больше 400 миллионов копий альбомов и синглов, заработав более $1,3 млрд. Кроме того, она признана «самой гастролирующей» артисткой.
«Как правило, когда люди долго делают одно и то же дело, это приедается немножко, а она уверенно бомбит в одну точку. Мне отец всегда говорил, что лучший отдых это смена деятельности, поэтому я долго не могу чем-то одним заниматься: только гастролировать или только писать, хочется что-то менять в этой жизни. А Мадонна выбрала себе дорогу и идет по ней, не сворачивая, поэтому так и получилось. Все ее коллеги чем-нибудь еще занимаются: кто-то открывает бизнес, кто-то уходит в семью, в другую работу, а у нее все заточено на гастрольную деятельность», - сказал Лоза.
Он признался, что так и не разгадал секрет популярности Мадонны, сравнив ее с Иосифом Кобзоном.
«Для меня это загадка. Она серьезно подходит к выбору материала, хороших авторов подтянула... Что касается гастролей, люди разные, здоровье у всех тоже разное. Например, у меня по молодости было очень много сил, я однажды в Свердловске отработал 17 концертов за четыре дня. Раньше Кобзон ставил рекорды, ходили слухи, что однажды он проработал 11 концертов в день», - заключил собеседник НСН.
Ранее Юрий Лоза похвалил поп-музыки Майкла Джексона и даже напел его любимый медляк в эфире НСН. Прослушать этот хит можно в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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