Более 1,7 млн человек уже посетили площадки празднования Дня города
В Москве продолжается празднование 872-го дня рождения столицы. Праздничные мероприятия проходят во всех округах города. К 17 часам субботы в них приняло участие свыше 1,7 млн человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Главные торжества традиционно проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки Дня города по состоянию на 17:00 посетили 900 тысяч человек.
Темой празднования Дня города в этом году стал 80-летний юбилей ВДНХ. Так, на Тверской появились четыре площадки, посвященные ключевым символам и истории выставки: «Рождение легенды», «Программа Возрождения», «Место встречи» и «Новая эра». С самого утра и до вечера здесь проходят выступления популярных музыкантов и артистов уличных театров.Всего за два дня на Тверской зрители увидят около 100 выступлений.
Парки Москвы также не остаются в стороне от празднования - их посетиле полмиллиона человек. В эти выходные праздничную программу подготовили 30 парков столичного Департамента культуры. В нее вошли бесплатные концерты, спектакли, танцевальные флешмобы, спортивные игры и мастер-классы.
Церемония открытия Дня города состоялась на ВДНХ. По состоянию на 17:00 праздничную площадку посетили 250 тысяч человек. Гости увидели светотехническое шоу «Лучший город земли», для них выступили артисты театра «Астана опера», а также участники фестиваля духовых оркестров.
На проспекте Академика Сахарова день рождения столицы отмечают фестивалем «Наши в городе». На 20:30 часов площадкупосетили 100 тысяч человек. В списке участников группы «Ундервуд», «Мураками», Zdob si Zdub, «Альянс», «7Б» и «Горшенев», Александр Скляр, Найк Борзов и Вадим Самойлов.
Музыка будет звучать до 22:00, а завтра, 8 сентября, посетителей ждет продолжение рок-праздника: запланировано выступление групп «Наив», «Слот», «Ария» и других.
В 21:00 с площадок по всему городу запустят праздничный фейерверк. Пусковые установки дадут более 70 тысяч залпов.
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