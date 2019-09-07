Более 1,7 млн человек уже посетили площадки празднования Дня города

В Москве продолжается празднование 872-го дня рождения столицы. Праздничные мероприятия проходят во всех округах города. К 17 часам субботы в них приняло участие свыше 1,7 млн человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Главные торжества традиционно проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки Дня города по состоянию на 17:00 посетили 900 тысяч человек.



Темой празднования Дня города в этом году стал 80-летний юбилей ВДНХ. Так, на Тверской появились четыре площадки, посвященные ключевым символам и истории выставки: «Рождение легенды», «Программа Возрождения», «Место встречи» и «Новая эра». С самого утра и до вечера здесь проходят выступления популярных музыкантов и артистов уличных театров.Всего за два дня на Тверской зрители увидят около 100 выступлений.