Алексей Горшенев: От фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» я уже на позитиве!

Радиостанция «НАШЕ Радио» к 872-летию Москве приготовила роскошный музыкальный подарок. 7 и 8 сентября на проспекте Сахарова пройдет масштабный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», участниками которого станут Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», и многие другие известные коллективы и артисты.

Лидер группы «Горшенев» Алексей Горшенев поделился с НСН своими ощущениями от предстоящего выступления на фестивале: «Во-первых, мы там выступаем, значит, я уже на позитиве. Во-вторых, «Нашествие» - это глобальное мероприятие, и все, что с ним связано, вызывает у меня интерес. Как бы это не называлось!»

Музыкант предупредил, что коллектив планирует исполнять свои хиты. Для демонстрации новых произведений он пригласил поклонников на свой сольный концерт.

«Сет будет похож. На фестивале, где мы играем меньше часа, исполняем только хиты. Учитывая, что наша команда молодая, мы очень бережно относимся к своим новинкам, и представляем их на специальных сольных концертах, например, в Москве в RED клубе 25 октября», - уточнил он.

Алексей Горшенев указал на различия между фестивалем в центре города и далеко за его пределами. По его мнению, в каждом из них, есть свои интересные особенности.

«Городской фестиваль – более сдержанный, полевой – более разухабистый. В городе все способствует организации фестиваля, в поле все способствует дезорганизации. Да и не стоит забывать, что слоган «Нашествия» - «Главное приключение лета!» В городских условиях это большое, но все же событие городского масштаба».

Напоследок музыкант пожелал москвичам хорошего настроения.

Вся информация есть на сайте Nashe.ru, в социальных сетях радиостанции, а также в эфире «НАШЕго Радио»! Вход – свободный. Все НАШИ будут там!

