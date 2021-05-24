Боб Дилан отмечает свое 80-летие
Американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет Боб Дилан отмечает свое 80-летие.
Дилан – один из самых коммерчески успешных музыкантов всех времён: суммарный тираж его альбомов превышает 100 миллионов копий.
За свою творческую историю Боб Дилан был удостоен множества престижных наград, так только «Грэмми» ему вручали 12 раз. В его коллекции статуэток также имеется «Оскар» и «Золотой глобус». Кроме того, артист получил Нобелевскую премию по литературе и стал лауреатом Пулитцеровской премии.
В 2019 году Боб Дилан продал права на более чем 600 своих песен компании Universal Publishing Group. По оценке специалистов, сделка должна была принести Дилану сумму в девятизначное число. Тем не менее, музыкант продолжает писать и выпускать новую музыку.
Ранее было объявлено, что в Талсе откроется новый Центр Боба Дилана.
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