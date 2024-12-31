«Свежая кровь!»: Сергей Мазаев назвал топ-4 события для «Морального кодекса» в 2024 году

Заслуженный артист РФ Сергей Мазаев в эфире НСН поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав вступить в него искрометными и перспективными.

Заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в разговоре с НСН назвал топ-4 события для группы в уходящем году и отметил, что коллектив получит новое звучание с новым постоянным составом.

«Самое главное знаковое событие 2024 года в коллективе «Моральный кодекс» – определился окончательно постоянный состав. Пришли новые музыканты вместо наших близких друзей, которые ушли на пенсию уже по старости. Это первое самое приятное, атмосфера в коллективе потрясающая, мы сейчас зазвучим очень здорово, свежая кровь! Второй прекрасный момент – мы закончили с нашим камерным квинтетом работу над альбомом «Русская сказка». Ну и с нашим оркестром мы настроились на новые аранжировки советских песен, любимых нашим народом. Потом – вторая серия пластинок у нас будет выходить, она будет называться «Импортозамещение». Это просто иностранная музыка, которую мы очень любим с детства. И четвертое – заканчиваем второй альбом солиста нашего оркестра, итальянского композитора и певца Андреа Коста, который очень любит русских и Россию», - сказал Мазаев.
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Заслуженный артист РФ также поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав вступить в него искрометными и перспективными.

«Я надеюсь, что наше руководство разберется с проблемами, которые нависли. Надеемся, что мы своим трудом, своей работой на местах тоже каким-то образом вносим вклад в процветание нашей Родины, чтобы она звучала лучше. Желаю оставить все неприятности, все сомнения в старом году и в Новый год вступить свежими, искрометными и очень перспективными. Здоровья всем, успехов в труде и зарплате! От всей души поздравляю с наступающим Новым годом!», - добавил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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