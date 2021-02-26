Билли Айлиш впервые надела мини-юбку и записала новый альбом

Певица Билли Айлиш выпустила коллекцию мерчандайзинга к выходу документального фильма о себе «Слегка размытый мир» (The World's a Little Blurry).

Фотосессию, в которой 19-летняя певица снялась сама и чуть ли не впервые сменила мешковатую одежду на мини-юбку с высокими сапогами, она выложила в свой Instagram.

«Всё в этой линейке (кроме носков) сделано из органических тканей!» – написала в своем микроблоге Айлиш.