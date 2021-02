Билли Айлиш впервые надела мини-юбку и записала новый альбом

Коллекция из 12 предметов, часть которой была распродана в считанные часы, доступна в официальном интернет-магазине Eilish. Цены варьируются от 20 до 180 долларов.

Накануне в «The Late Show» Стивена Колберта артистка призналась, что во время самоизоляции и карантина записала второй альбом. Дату релиза она пока не назвала.

Дебютный альбом Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» вышел в 2019 году.