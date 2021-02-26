Билли Айлиш впервые надела мини-юбку и записала новый альбом

Певица Билли Айлиш выпустила коллекцию мерчандайзинга к выходу документального фильма о себе «Слегка размытый мир» (The World's a Little Blurry).

Фотосессию, в которой 19-летняя певица снялась сама и чуть ли не впервые сменила мешковатую одежду на мини-юбку с высокими сапогами, она выложила в свой Instagram.

«Всё в этой линейке (кроме носков) сделано из органических тканей!» – написала в своем микроблоге Айлиш.

Коллекция из 12 предметов, часть которой была распродана в считанные часы, доступна в официальном интернет-магазине Eilish. Цены варьируются от 20 до 180 долларов.

Накануне в «The Late Show» Стивена Колберта артистка призналась, что во время самоизоляции и карантина записала второй альбом. Дату релиза она пока не назвала.

Дебютный альбом Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» вышел в 2019 году.


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ФОТО: Фото из Instagram Билли Айлиш
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