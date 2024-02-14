Билли Айлиш получила премию американского союза композиторов за саундтрек к «Барби»

Американское Общество композиторов и авторов текстов назвало победителей пятой ежегодной премии, сообщает Variety.

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Певица Билли Айлиш и ее брат, продюсер Финнеас О’Коннелл, победили в номинации «Лучшая авторская песня для комедии или мюзикла» с саундтреком «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (2023).

Еще одним лауреатом стали Оливия Родриго и Дэн Нигро с синглом Can’t Catch Me Now из боевика «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023).

Ранее композиция Билли Айлиш What Was I Made For? стала песней года на «Грэмми», напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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