Билли Айлиш получила премию американского союза композиторов за саундтрек к «Барби»
14 февраля 202417:19
Американское Общество композиторов и авторов текстов назвало победителей пятой ежегодной премии, сообщает Variety.
Певица Билли Айлиш и ее брат, продюсер Финнеас О’Коннелл, победили в номинации «Лучшая авторская песня для комедии или мюзикла» с саундтреком «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (2023).
Еще одним лауреатом стали Оливия Родриго и Дэн Нигро с синглом Can’t Catch Me Now из боевика «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023).
Ранее композиция Билли Айлиш What Was I Made For? стала песней года на «Грэмми», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru