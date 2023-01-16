Billboard: Мадонна отметит 40-летие карьеры масштабным мировым туром

Мадонна решила отпраздновать 40-летие музыкальной карьеры масштабным мировым туром, сообщает Billboard.

Бутман дал уникальное количество концертов и попал в Книгу рекордов России

По данным издания, американская певица намерена исполнить на концертах свои хиты как с последнего альбома 2019 года «Madame X», так и с самой первой пластинки «Madonna» 1983 года.

Отмечается, что полный список городов, где пройдут концерты Мадонны, ещё не утверждён.

Ранее британская группа Depeche Mode анонсировала новый альбом «Memento Mori», который выйдет в свет в 2023 году, после чего коллектив отправится в турне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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