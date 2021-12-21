Билеты на концерты Земфиры в Москве распроданы за шесть часов
Все билеты на сольный концерт Земфиры в Москве были распроданы за шесть часов. Во вторник, 21 декабря, исполнительница анонсировала первые за пять лет сольные концерты в столице, которые состоятся 24 и 26 февраля 2022 года на площадке Music Media Dome. Все доступные для покупки билеты были распроданы в течение шести часов.
Подписчики «Яндекс.Плюс» могли купить билеты на концерты Земфиры в числе первых в рамках эксклюзивного пресейла на «Яндекс.Афише». Они были проданы всего за три часа. Цена на билеты начиналась от 4000 рублей.
В 2021 году Земфира выпустила первый за восемь лет студийный альбом «бордерлайн». Он получил много негативных оценок от поклонников, чаще всего Земфиру упрекали за чрезмерную депрессивность. Затем последовал мини-альбом «Ах». Музыкальные критики увидели в нем возвращение «Ромашек».
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