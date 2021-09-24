Билборд с Полиной Гагариной появился на Таймс-сквер

Аудиостриминговый сервис Spotify разместил на Таймс-сквер в Нью-Йорке (США) билборд с российской певицей Полиной Гагариной, сообщает пресс-служба компании.

Фото было размещено в рамках организованной сервисом программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal. Кроме того, Гагариной также попала на обложку специального плейлиста Equal Russia, в который вошла музыка российских исполнительниц.

Ранее в рамках программы Equal на Таймс-сквер был размещён билборд c изображением российской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова).

