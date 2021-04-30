Билборд с певицей Монеточкой появился в Нью-Йорке
Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) в своём Instagram сообщила, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке (США) появился билборд c её изображением.
Фото певицы было размещено музыкальным сервисом Spotify в рамках кампании Equal, которая направлена на поддержку женщин в музыкальной индустрии.
Ранее Монеточка заявила, что намерена открыть онлайн-магазин, где будет продавать свою одежду, сообщает Ura.ru. По её словам, 80% вырученных средств планируется направлять на благотворительность.
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