Билборд с певицей Монеточкой появился в Нью-Йорке

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) в своём Instagram сообщила, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке (США) появился билборд c её изображением.

Фото певицы было размещено музыкальным сервисом Spotify в рамках кампании Equal, которая направлена на поддержку женщин в музыкальной индустрии.

Ранее Монеточка заявила, что намерена открыть онлайн-магазин, где будет продавать свою одежду, сообщает Ura.ru. По её словам, 80% вырученных средств планируется направлять на благотворительность.