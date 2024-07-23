Суд отклонил апелляцию Шнурова на возврат 90 млн рублей за концерт в «Лужниках»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не смог оспорить в суде решение о том, что он должен вернуть аванс в сумме 90 млн рублей за отмененный концерт в «Лужниках».

Соответствующее решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, куда агент Шнурова подал апелляцию на решение Арбитражного суда столицы. Суд подтвердил, что организаторы концерта сделали все для его согласования, сообщила НСН генеральный директор агентства «Артлайф» Ольга Кузнецова. Кроме того выяснилось, что агент не перечислял деньги непосредственно Шнурову.

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Как сообщали НСН организаторы концерта (компания «Артлайф»), который должен был состояться в «Лужниках» 16 сентября 2023 года, гонорар артиста за это выступление составлял 140 млн рублей, из которых 90 млн рублей он получил авансом. После отмены концерта Шнуров отказался отдавать аванс и дело перешло в судебную плоскость.

Кроме того, суд обязал Шнурова вернуть 50 млн рублей, полученные авансом за несостоявшейся концерт на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в октябре 2023 года. Полный гонорар за это выступление должен был составить 100 млн рублей. При этом защита музыканта подала апелляцию на это решение суда.

Вместе с тем Арбитражный суд Москвы принял одно решение в пользу Шнурова. Он удовлетворил иск музыканта к организаторам с требованием выплатить вторую часть гонорара за отмененный концерт в «Лужниках» (50 млн рублей) и неустойку в размере 10,4 млн рублей. Это решение также планируют оспорить организаторы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:КонцертАрбитражный СудСергей Шнуров

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