Суд отклонил апелляцию Шнурова на возврат 90 млн рублей за концерт в «Лужниках»

Как сообщали НСН организаторы концерта (компания «Артлайф»), который должен был состояться в «Лужниках» 16 сентября 2023 года, гонорар артиста за это выступление составлял 140 млн рублей, из которых 90 млн рублей он получил авансом. После отмены концерта Шнуров отказался отдавать аванс и дело перешло в судебную плоскость.

Кроме того, суд обязал Шнурова вернуть 50 млн рублей, полученные авансом за несостоявшейся концерт на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в октябре 2023 года. Полный гонорар за это выступление должен был составить 100 млн рублей. При этом защита музыканта подала апелляцию на это решение суда.

Вместе с тем Арбитражный суд Москвы принял одно решение в пользу Шнурова. Он удовлетворил иск музыканта к организаторам с требованием выплатить вторую часть гонорара за отмененный концерт в «Лужниках» (50 млн рублей) и неустойку в размере 10,4 млн рублей. Это решение также планируют оспорить организаторы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

