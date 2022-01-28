«Без хита шансов ноль»: Пригожин объяснил, как России «выстрелить» на Евровидении

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России для победы на «Евровидении» нужна песня, которую будет петь весь мир, и признался, что считает «никаким» выступление там Манижи в 2021 году.

«Евровидение-2022» пройдет в середине мая в Италии. Россия выступит в первом полуфинале 10 мая, при этом имя участника конкурса от нашей страны еще не названо, его выберет ВГТРК.