«Без хита шансов ноль»: Пригожин объяснил, как России «выстрелить» на Евровидении
России нужен хит, который будет петь весь мир, а песня Манижи не была «стрелой» и никого не волновала, сказал НСН Иосиф Пригожин.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России для победы на «Евровидении» нужна песня, которую будет петь весь мир, и признался, что считает «никаким» выступление там Манижи в 2021 году.
«Евровидение-2022» пройдет в середине мая в Италии. Россия выступит в первом полуфинале 10 мая, при этом имя участника конкурса от нашей страны еще не названо, его выберет ВГТРК.
«Песня – это стрела, которая должна попадать в душу человека, она должна позволять людям радоваться, переосмысливать или еще что-то. Для меня песня Манижи не была «стрелой». Хит определяет перспективу любого артиста. Практика показывает, что люди сегодня даже не запоминают исполнителей. Но возьмите Антонова, - что ни песня, то хит. Пока не будет песни, которую будет петь весь мир, шансов на победу ноль», - сказал Пригожин.
Он признался, что ему не понравилась песня «Russian Woman», с которой Манижа поехала на «Евровидение-2021», и даже не сразу вспомнил ее название.
«Манижа, возможно, хорошая артистка, но для меня эта песня просто «никакая». Я думаю, что это выступление никого не волновало и было незаметным. Я просто не понимаю, зачем выходить с такими песнями на «Евровидение». При этом я был против гонений на Манижу и заступался за нее, как мог. Имеет ли она право ехать? Конечно, имеет. Хорошая песня? Нет, мне не понравилось, но может быть кому-то понравилось. В хит-парадах ее нет, в ТОП-20 ее не было, это был просто инструмент для пиара. Но, по крайней мере, я рад за Манижу, что в публичном пространстве узнали такого музыканта», - добавил Пригожин.
По словам продюсера, сейчас ситуация с музыкантами в России «оставляет желать лучшего» и он «даже близко не представляет», кто бы мог представить страну на музыкальном конкурсе в Италии.
Со своей стороны, журналист и музыкальный критик Илья Легостаев, комментируя жеребьевку «Евровидения-2022», согласно которой представитель России выступит во второй части первого полуфинала, сказал НСН, что «наш артист будет скорее десертом, чем закуской».
В мае 2021 года на пресс-конференции в НСН певец Петр Елфимов, музыкальный редактор НАШЕго радио Александра Шулакова, музыкальный обозреватель Вадим Пономарев и музыкальный критик Павел Рудченко рассуждали, кто бы мог принести России победу на «Евровидении». По их мнению, Моргенштерн может «порвать Европу», а вот Ольгу Бузову туда посылать не стоит.
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