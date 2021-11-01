«Без дебатов или дискуссий»: Мадонна высказалась о вакцинации
Певица Мадонна в своем недавнем интервью высказалась по поводу вакцинации. По ее словам в обществе, «нет дебатов или дискуссий» по поводу вакцин из-за страха «культурной отмены» («культурная отмена» - термин, обозначающий отказ от артиста после определенного рода высказываний, от музыкантов могут отказаться рекорд-компании, актеров могут вырезать из сериалов, а премьеры фильмов с их участием отложить на неопределенный срок, - прим. НСН).
По ее мнению, «культура отмены» распространилась на все аспекты жизни и мало, кто может позволить себе говорить открыто.
«Сейчас никому не разрешено высказывать свое мнение. Никому не разрешается говорить то, что он действительно думает о вещах, из-за страха быть «отмененным». В «культуре отмены» нарушение покоя, вероятно, является изменой », - продолжила она.
По словам Мадонны, такая «цензура» ее пугает.
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