Белов пообещал поклонникам новый альбом «Парка Горького» в 2025 году

«Мне уходящий 2024 год запомнился тем, что группа “Парк Горького” вновь собралась в своем оригинальном составе, летом вышел наш первый сингл “Мужская”. А скоро выйдет полноценный альбом на русском языке группы “Парк Горького”. Кроме того, поклонники смогут увидеть нас на концертных площадках страны», — сказал Белов.

Собеседник НСН также пожелал россиянам в 2025 году здоровья, счастья и мира.

«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Всем желаю счастья, радости, здоровья, а главное — мирного неба над головой!» — заключил он.

Ранее Белов заявил, что в издание альбома Protivofazza рок-группы Gorky Park на виниле войдут 12 композиций, в частности, такие хиты, как Liar и Jenny Loses Me, тираж новой пластинки составит около 1000 экземпляров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

