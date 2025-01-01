Белов пообещал поклонникам новый альбом «Парка Горького» в 2025 году
Алексей Белов в эфире НСН рассказал, что воссоединившейся в оригинальном составе группе уже есть, чем порадовать фанатов.
Лидер классического состава рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов в разговоре с НСН заявил, что уходящий год памятен ему воссоединением «Парка Горького» в оригинальном составе, а также пообещал поклонникам творчества коллектива сюрприз.
По словам Белова, в новом году выйдет полноценный альбом «Парка Горького» на русском языке.
«Мне уходящий 2024 год запомнился тем, что группа “Парк Горького” вновь собралась в своем оригинальном составе, летом вышел наш первый сингл “Мужская”. А скоро выйдет полноценный альбом на русском языке группы “Парк Горького”. Кроме того, поклонники смогут увидеть нас на концертных площадках страны», — сказал Белов.
Собеседник НСН также пожелал россиянам в 2025 году здоровья, счастья и мира.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Всем желаю счастья, радости, здоровья, а главное — мирного неба над головой!» — заключил он.
Ранее Белов заявил, что в издание альбома Protivofazza рок-группы Gorky Park на виниле войдут 12 композиций, в частности, такие хиты, как Liar и Jenny Loses Me, тираж новой пластинки составит около 1000 экземпляров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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