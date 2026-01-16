В десятку самых востребованных артистов также вошли ANNA ASTI, группы «Дискотека Авария» и «Руки Вверх!», ARTIK & ASTI, JAKONE, ICEGERGERT и MIA BOYKA. Аналитики отмечают, что в преддверии и во время праздников заметно вырос интерес к новогодним трекам, благодаря чему в топ попали исполнители нулевых с культовыми хитами. Так, популярность «Дискотеки Аварии» начала расти уже в начале декабря и достигла пика на первой неделе каникул, когда группа возглавила рейтинг: число уникальных слушателей коллектива на музыкальных площадках за этот период увеличилось на 181% по сравнению с началом декабря, а основным драйвером прослушиваний стал трек «Новогодняя».

Существенно укрепила свои позиции и MIA BOYKA, представившая новую интерпретацию известной песни «Кабы не было зимы» из мультфильма «Простоквашино»: если в начале декабря исполнительница находилась лишь на 50‑й строчке рейтинга, то в разгар праздников она поднялась до 10‑го места. Единственным артистом, которому удалось попасть в десятку лидеров благодаря новому релизу, стал Ваня Дмитриенко: выпустив в конце декабря трек «Иней», он по итогам праздничных дней вошёл в тройку самых популярных исполнителей в индексе.

Ранее руководитель отдела по работе с партнерами лейбла «Студия Союз» Елизавета Фомичева рассказала НСН, что если артисты будут видеть интерес аудитории к определенному жанру, то это не значит, что все музыканты начнут писать музыку именно в этом жанре, однако небольшой перекос все же возможен.

