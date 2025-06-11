Дубинин: Ни один начинающий рокер не опустится до песенных конкурсов
Бас-гитарист «Арии» Виталий Дубинин сказал спецкору НСН, что любая рок-группа чувствует себя самой непревзойденной даже в начале творческого пути.
Бас-гитарист «Арии» Виталий Дубинин заявил специальному корреспонденту НСН, что рокерам неинтересны песенные конкурсы по типу «Евровидения» или «Интервидения».
Международный песенный конкурс «Интервидение»-2025 состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет Шаман (Ярослав Дронов). Дубинин отметил, что песенные конкурсы больше интересны поп-артистам.
«Я считаю, что от России на песенные конкурсы нужно отправлять рокеров. Только не знаю, кого можно было бы туда отправить. Однако, мне кажется, что песенные конкурсы больше интересны поп-артистам. Любая рок-группа, даже в самом начале пути, чувствует себя самой великой и самой непревзойденной, чтобы опускаться до каких-то песенных конкурсов», - сказал музыкант на презентации своей книги-биографии «Это серьезно и несерьезно».
Ранее Дубинин рассказал НСН, что работа над книгой-биографией «Это серьезно и несерьезно» заняла около года. Также музыкант признался, что его радует и вдохновляет интерес молодых рокеров к настоящей музыке.
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