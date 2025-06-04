«Сил и опыта хватает!»: Дубинин заявил, что его книга-биография писалась около года
Один из основателей «Арии» Виталий Дубинин рассказал НСН о работе над книгой-биографией, о вдохновляющей молодежи и клипе от нейросетей.
Один из лидеров группы «Ария», бас-гитарист Виталий Дубинин рассказал НСН, что работа над книгой-биографией «Это серьезно и несерьезно» заняла около года.
Дубинин 10 июня даст редкий сольный концерт в столичном клубе «16 тонн». В рамках мероприятия гитарист сыграет со своим сольным проектом, а также представит авторизованную книгу-биографию «Это серьезно и несерьезно». Дубинин отметил, что написал книгу в соавторстве с Татьяной Винокуровой.
«Книга охватывает всю мою жизнь - от рождения до сегодняшнего дня. Я постарался рассказать не только о своем времени в «Арии» - об этом уже достаточно написано в других изданиях, статьях и книгах. Основное внимание я уделил тому, что предшествовало - детству, юности, моему увлечению музыкой и другим интересам. Книгу я написал в соавторстве с Татьяной Винокуровой. Именно она предложила эту идею, и, немного подумав, я согласился. С Татьяной мы начали сотрудничать примерно за год до начала работы над книгой - тогда вышел мой сольный альбом, и она написала несколько статей о нем и об «Арии». Работа над книгой заняла около года. Затем ушло еще какое-то время на правки и подготовку. Осенью 2024 года мы передали рукопись в издательство, и вот теперь книга наконец вышла», - сказал собеседник НСН.
По его словам, музыкантам группы «Ария» хватает 40-летнего опыта, чтобы писать музыку без помощи искусственного интеллекта (ИИ).
«Не знаю, насколько активно кто-то использует искусственный интеллект для создания музыки. Мы в группе относимся к этому скорее сдержанно. «Арии» уже 40 лет, столько же лет мы сами пишем музыку. Думаю, наших сил и опыта вполне хватит, чтобы продолжать делать все своими руками. Я не осуждаю тех, кто обращается к ИИ. Например, если поэт-песенник по каким-то причинам остался без соавтора, почему бы не попробовать? При грамотной формулировке запроса может получиться что-то интересное и необычное. Если музыка используется по лицензии - в этом тоже нет ничего противозаконного. Сам я использовать ИИ для написания музыки не хочу. А вот для визуального искусства - да, пробовал. На песню «Пламя» с моего сольного альбома мы вместе с режиссером Сергеем Шубиным сделали клип с применением нейросетей. Да, результат неоднозначный, но, на мой взгляд, он имеет право на существование», - заключил Дубинин.
Ранее музыканты легендарной хэви-метал-группы «Ария» в интервью «Радиоточке НСН» рассказали, почему семь лет не выпускали новых песен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британия планирует поставить Украине 100 тысяч дронов
- В Кузбассе задержали подростка за попытку поджога на железной дороге
- В Норвегии назвали финансовой катастрофой прошедший чемпионат мира по лыжным видам
- В Воркуте произошла авария на шахте «Комсомольская»
- Над тремя российскими регионами уничтожили семь украинских БПЛА
- В Алтайском крае зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5
- Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян
- СМИ: Страны НАТО будут учитывать помощь Киеву в новых расходах на оборону
- СМИ: Си Цзиньпин не хочет беседы с Трампом, который отчитал Зеленского в США
- Экс-аналитик ЦРУ: Пиар-акции не помогут Украине на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru