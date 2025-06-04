«Сил и опыта хватает!»: Дубинин заявил, что его книга-биография писалась около года

Один из основателей «Арии» Виталий Дубинин рассказал НСН о работе над книгой-биографией, о вдохновляющей молодежи и клипе от нейросетей.

Один из лидеров группы «Ария», бас-гитарист Виталий Дубинин рассказал НСН, что работа над книгой-биографией «Это серьезно и несерьезно» заняла около года.

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Дубинин 10 июня даст редкий сольный концерт в столичном клубе «16 тонн». В рамках мероприятия гитарист сыграет со своим сольным проектом, а также представит авторизованную книгу-биографию «Это серьезно и несерьезно». Дубинин отметил, что написал книгу в соавторстве с Татьяной Винокуровой.

«Книга охватывает всю мою жизнь - от рождения до сегодняшнего дня. Я постарался рассказать не только о своем времени в «Арии» - об этом уже достаточно написано в других изданиях, статьях и книгах. Основное внимание я уделил тому, что предшествовало - детству, юности, моему увлечению музыкой и другим интересам. Книгу я написал в соавторстве с Татьяной Винокуровой. Именно она предложила эту идею, и, немного подумав, я согласился. С Татьяной мы начали сотрудничать примерно за год до начала работы над книгой - тогда вышел мой сольный альбом, и она написала несколько статей о нем и об «Арии». Работа над книгой заняла около года. Затем ушло еще какое-то время на правки и подготовку. Осенью 2024 года мы передали рукопись в издательство, и вот теперь книга наконец вышла», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, музыкантам группы «Ария» хватает 40-летнего опыта, чтобы писать музыку без помощи искусственного интеллекта (ИИ).

«Не знаю, насколько активно кто-то использует искусственный интеллект для создания музыки. Мы в группе относимся к этому скорее сдержанно. «Арии» уже 40 лет, столько же лет мы сами пишем музыку. Думаю, наших сил и опыта вполне хватит, чтобы продолжать делать все своими руками. Я не осуждаю тех, кто обращается к ИИ. Например, если поэт-песенник по каким-то причинам остался без соавтора, почему бы не попробовать? При грамотной формулировке запроса может получиться что-то интересное и необычное. Если музыка используется по лицензии - в этом тоже нет ничего противозаконного. Сам я использовать ИИ для написания музыки не хочу. А вот для визуального искусства - да, пробовал. На песню «Пламя» с моего сольного альбома мы вместе с режиссером Сергеем Шубиным сделали клип с применением нейросетей. Да, результат неоднозначный, но, на мой взгляд, он имеет право на существование», - заключил Дубинин.

Ранее музыканты легендарной хэви-метал-группы «Ария» в интервью «Радиоточке НСН» рассказали, почему семь лет не выпускали новых песен.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Стукалин
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