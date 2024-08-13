Барак Обама составил плейлист из любимых песен лета 2024 года
Бывший президент США Барак Обама опубликовал в своих соцсетях плейлист из более чем 40 его любимых песен лета 2024 года.
В частности, в список попали треки «365» от Charli XCX, Билли Айлиш и её «Chihiro», песня «Symptom Of Life» дочери Уилла Смита Уиллоу (Willow), «Million Dollar Baby» Томми Ричмона, «If You Love Somebody Set Them Free» Стинга, «(I Can't Get No) Satisfaction» от The Rolling Stones и другие.
«С окончанием лета я хотел бы поделиться некоторыми песнями, которые я слушал в последнее время... Надеюсь, вы найдёте что-то новое для прослушивания!» - написал Обама.
Ранее вице-президент США Камала Харрис посетила музыкальный магазин HR Records в Вашингтоне и приобрела виниловые пластинки, в том числе классическую запись «Porgy & Bess» Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru