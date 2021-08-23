Барабанщик The Queen выпустил сингл

Барабанщик Queen Роджер Тейлор выпустил первый сингл со своего сольного альбома «Outsider», сообщает NME.

Песня называется «We All Just Trying To Get By», в ее записи приняла участие певица KT Tunstall. Премьера клип на трек состоялась на YouTube-канале Тейлора.

По словам артиста, «We All Just Trying To Get By» о действительно важных вещах, о том, что происходит на Земле. «Растения, животные, люди — все хотят выжить. К тому же мы находимся в эпицентре кровавой пандемии... Я умею в виду, что даже коронавирус пытается уцелеть»,- говорит музыкант.

«Outsider» восьмой сольный альбом Тейлора. Он выйдет 1 октября 2021 года.

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Фото: Reuters
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