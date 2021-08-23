Барабанщик The Queen выпустил сингл

По словам артиста, «We All Just Trying To Get By» о действительно важных вещах, о том, что происходит на Земле. «Растения, животные, люди — все хотят выжить. К тому же мы находимся в эпицентре кровавой пандемии... Я умею в виду, что даже коронавирус пытается уцелеть»,- говорит музыкант.

«Outsider» восьмой сольный альбом Тейлора. Он выйдет 1 октября 2021 года.

