Барабанщик The Queen выпустил сингл

Барабанщик Queen Роджер Тейлор выпустил первый сингл со своего сольного альбома «Outsider», сообщает NME.

Песня называется «We All Just Trying To Get By», в ее записи приняла участие певица KT Tunstall. Премьера клип на трек состоялась на YouTube-канале Тейлора.