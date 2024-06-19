Нейромонах Феофан признался, что записывает каверы ради забавы

Нейромонах Феофан выложил в своих соцсетях видеозаписи, на которых исполнил каверы на песню «Du hast» рок-группы Rammstein и на трек «Царица» поп-исполнительницы ANNA ASTI. Оба кавера сопровождались игрой на бабалайке, что придало известным песням новое звучание. Нейромонах Феофан заверил, что записывает каверы ради удовольствия.



«Работая на студии, я периодически записываю в качестве забавы различные, так скажем, каверы на различные песнопения. Потешался я, конечно, знатно, однако как-то подумал: «Может быть, и с людом честным поделиться?» И вот решил опубликовать у себя в социальных сетях. Дальше шутки, я думаю, вряд ли это куда-то двинется», - сказал собеседник НСН.

Ранее Нейромонах Феофан в беседе с «Радиоточкой НСН» анонсировал выход почти всей дискографии коллектива на виниле.

