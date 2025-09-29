BAHH TEE: Рост числа релизов и доходов стримингов ведет к нагрузке на лейблы и дистрибьюторов

«Количество выпускаемого контента растет стремительно, а с появлением ИИ этот процесс ускорился. Большинство артистов и лейблов делают ставку на количество, надеясь увеличить шансы попадания в тренды. Все это происходит на фоне снижения порога входа в индустрию и роста числа пользователей стриминговых сервисов — в музыкальном бизнесе становится больше денег, а значит, в индустрию приходит больше игроков, желающих заработать», — приводит слова Алиева Институт музыкальных инициатив (ИМИ).

Согласно результатам исследования ИМИ, российская музыкальная индустрия переживает непростой, но успешный переход от глобально интегрированной экосистемы к автономной локальной модели. Плюс –– несмотря на увеличивающуюся финансовую нагрузку и ужесточение законодательства, рынок продолжит расти.

Ранее глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн заявил «Радиоточке НСН», что общая инфляция, завышенные требования артистов по гонорарам, а также изолированность российского рынка исполнителей привели к росту цен на билеты с начала 2025 года на 10-15%.

