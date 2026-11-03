Россияне стали чаще слушать «Валенки» и «Шумел камыш»

Спрос на песни в народной стилистике с 16 по 30 октября 2026 года вырос на 20%. Об этом рассказали НСН в сервисе «КИОН Музыка».

В преддверии Дня народного единства сервис проанализировал прослушивания народных песен. Так, выяснилось, что на первое место по числу прослушиваний за последние полгода вышла композиция в исполнении Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» «Шумел камыш». На втором месте — песня «Валенки» Лидии Руслановой, а на третьем — запись «Ой, то не вечер» в версии ансамбля «Карагод».

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На четвертой строчке — Нонна Мордюкова с «Ах, мамочка, на саночках». Замыкает пятерку лидеров «Ой, мороз, мороз» в исполнении хора русской песни Всесоюзного Радио и Телевидения СССР.

Также был определен рейтинг самых востребованных народных исполнителей по общему числу прослушиваний. Здесь снова лидирует Кадышева, а на втором месте — баянист и певец Валерий Сёмин.

Ранее стало известно, что россияне слушают треки старой школы хип-хопа в два раза чаще, чем молодых рэперов — их треки за полгода включали чаще на 72%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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