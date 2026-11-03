Россияне стали чаще слушать «Валенки» и «Шумел камыш»

Спрос на песни в народной стилистике с 16 по 30 октября 2026 года вырос на 20%. Об этом рассказали НСН в сервисе «КИОН Музыка».

В преддверии Дня народного единства сервис проанализировал прослушивания народных песен. Так, выяснилось, что на первое место по числу прослушиваний за последние полгода вышла композиция в исполнении Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» «Шумел камыш». На втором месте — песня «Валенки» Лидии Руслановой, а на третьем — запись «Ой, то не вечер» в версии ансамбля «Карагод».