Россияне стали чаще слушать «Валенки» и «Шумел камыш»
Спрос на песни в народной стилистике с 16 по 30 октября 2026 года вырос на 20%. Об этом рассказали НСН в сервисе «КИОН Музыка».
В преддверии Дня народного единства сервис проанализировал прослушивания народных песен. Так, выяснилось, что на первое место по числу прослушиваний за последние полгода вышла композиция в исполнении Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» «Шумел камыш». На втором месте — песня «Валенки» Лидии Руслановой, а на третьем — запись «Ой, то не вечер» в версии ансамбля «Карагод».
На четвертой строчке — Нонна Мордюкова с «Ах, мамочка, на саночках». Замыкает пятерку лидеров «Ой, мороз, мороз» в исполнении хора русской песни Всесоюзного Радио и Телевидения СССР.
Также был определен рейтинг самых востребованных народных исполнителей по общему числу прослушиваний. Здесь снова лидирует Кадышева, а на втором месте — баянист и певец Валерий Сёмин.
Ранее стало известно, что россияне слушают треки старой школы хип-хопа в два раза чаще, чем молодых рэперов — их треки за полгода включали чаще на 72%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Исследование: 43% россиян готовы урезать зарплату ради перехода на четырехдневку
- Защита для чайников: Россиянам рассказали, как спасти умные устройства от взлома
- Хромая утка? Провал на выборах в Конгресс грозит Трампу импичментом
- Сын Криштиану Роналду впервые вызван в юношескую сборную Португалии
- В России назвали условия для успешных переговоров с Украиной в Абу-Даби
- Военэксперт Дандыкин назвал последствия отсутствия ракет Patriot у Украины
- Лукашенко: Трамп удерживает мир от третьей мировой войны
- Эксперт предупредила о мошенничестве перед Днем народного единства
- Матвиенко назвала Россию и Китай лидерами нового миропорядка
- Чудесное воскрешение в Архангельской области объяснили халатностью врачей