Кастомные авто на «Нашествии»: Жара и рок-н-ролл ФОТО

«Автомобили у нас стоят на закрытых зонах и огорожены специальными фан-барьерами в целях безопасности самих же посетителей. Но главное, на что хотелось бы обратить внимание: публика оказалась культурной и потрясающей, как и в целом атмосфера рок-н-ролла. И, думаю, наши машины этому всему полностью соответствуют. Кстати, в следующие выходные будет выставка "Кастом Конвенции" с нашим участием в Москве. Приходите, там будет ещё жарче, чем здесь!», - заявил представитель автосервиса.

Напомним, кроме тюнингованных автомобилей посетители фестиваля в рамках выставки «Кастом Конвенция» могли наблюдать множество других интересных объектов.

