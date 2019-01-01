Кастомные авто на «Нашествии»: Жара и рок-н-ролл ФОТО
Автосервис УАЗ «Гараж 4×4» представил свои экспонаты на фестивале «Нашествие» в рамках «Кастом Конвенции»
Артём из команды автосервиса УАЗ «Гараж 4×4» в эфире НСН рассказал об особенностях их площадки на фестивале «Нашествие».
«Приглашение наших друзей и партнёров из "Кастом конвенции" поучаствовать в юбилейном "Нашествии" мы сначала восприняли в штыки, так как это мероприятие по слухам – это куча пьяных, неадекватно ведущих себя людей, и в принципе было бы жалко сюда выставлять свои машины... Но мы решились и ни разу не пожалели! Нашу площадку за дни фестиваля, начиная с пятницы, посетило огромное количество людей, которые приходили толпами, смотрели и интересовались», - уточнил он.
«Автомобили у нас стоят на закрытых зонах и огорожены специальными фан-барьерами в целях безопасности самих же посетителей. Но главное, на что хотелось бы обратить внимание: публика оказалась культурной и потрясающей, как и в целом атмосфера рок-н-ролла. И, думаю, наши машины этому всему полностью соответствуют. Кстати, в следующие выходные будет выставка "Кастом Конвенции" с нашим участием в Москве. Приходите, там будет ещё жарче, чем здесь!», - заявил представитель автосервиса.
Напомним, кроме тюнингованных автомобилей посетители фестиваля в рамках выставки «Кастом Конвенция» могли наблюдать множество других интересных объектов.
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