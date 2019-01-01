«Кастом Конвенция» удивит посетителей «НАШЕСТВИЯ» 150 уникальными экспонатами

С 19 по 21 июля в Большом Завидове (Тверская область) в рамках самого масштабного в стране музыкального «оупен-эйра» «НАШЕСТВИЕ» состоится «автошоу» - его в честь 20-летия «Главного приключения Года» организует «Кастом Конвенция».

Зрители смогут увидеть винтажные автомобили, мотоциклы и велосипеды – всего более 150 уникальных экспонатов, предоставленных частными владельцами и мастерскими. Это как классические советские модели, так постапокалиптическое автомобили в духе боевика «Безумный Макс».

Также посетители смогут понаблюдать за «граффити-марафоном» - созданием шести тематических полотен на панелях 6х2 метра, а специально для любителей техники мастера создадут кастом велосипед.

На «Аттракцион технического «безумия» любители тату смогут проверить свои силы, нанося рисунки на обычные бананы.

Билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» являются именными и приобрести их можно исключительно на сайте фестиваля nashestvie.ru В процессе покупки нужно будет указать ФИО участника фестиваля, его электронную почту и номер телефона.

Все подробности о фестивaле «НAШЕСТВИЕ» 2019 - нa сaйте, в эфире «НАШЕго Радио» и в социaльных сетях рaдиостaнции.

