Авраам Руссо переосмыслил хит «Нелюбимая» к 30-летию альбома A’Studio
Певец Авраам Руссо представил кавер-версию «Нелюбимая», принадлежащую группе «А-Студио». Релиз приурочен к 30-летию одноимённого альбома коллектива, рассказали НСН представители «ON лейбл».
Впервые Руссо исполнил эту песню в 2021 году на телевизионном шоу. По словам артиста, он с самого начала понимал, насколько бережно нужно обращаться с материалом, за которым стоит голос Батырхана Шукенова и эмоциональная память целого поколения. Выступление оказалось не разовой акцией — композиция осталась с ним, и спустя пять лет он решил зафиксировать её в студийной записи, выбрав для этого юбилейный год оригинала.
В новой версии Руссо сознательно ушёл от копирования оригинала. В студии работа шла в первую очередь над настроением и вокальной интонацией — нужно было найти точку, где узнаваемая с первых нот мелодия становится уже его собственной историей. При этом артист постарался сохранить то, за что слушатели любят песню: искреннее чувство любви, расставания и невозможности что-то изменить — без искусственной драматичности.
«Для меня хороший ремейк — это когда ты с уважением относишься к прошлому, но не пытаешься в нём остаться», — уверен Руссо.
Ранее лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов рассказал НСН, как принял участие в записи кавер-версии песни Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай», и допустил, что в будущем может включить одну из его композиций в свой репертуар.
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