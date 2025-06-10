Переход певца Сергея Арутюнова в «Ласковый май» не означает, что он покинет группу «Парк Горького», если он сам пообещал это, рассказал в беседе с НСН музыкант и продюсер Стас Намин.

Певец Сергей Арутюнов признался в интервью «Радиоточке НСН», что из группы «Парк Горького» он никуда не уйдёт, несмотря на то, что он объявил о сотрудничестве с группой «Ласковый май». Он добавил, что работать с Наминым ему завещал покойный отец. Сам продюсер отметил, что он не в курсе происходящего.