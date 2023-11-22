«С былым драйвом!»: Воссоединившийся «Парк Горького» анонсировал выпуск новых хитов
Алексей Белов в эфире НСН раскрыл подробности воссоединения легендарной группы и пообещал новые хиты, в том числе "довольно драматичные".
Легендарная группа «Парк Горького» воссоединится и в преддверии гастрольного тура запишет новые русскоязычные хиты, которые воплотят в себе былые энергию, драйв и драматизм. Об этом НСН заявил лидер коллектива, музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов.
Ранее в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, на которой музыканты классического состава рок-группы «Парк Горького» Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправляется в 2024 году. По словам Белова, перед гастролями коллектив запишет четыре-пять новых песен.
«Это будут совершенно новые произведения на русском языке. Мы собирались это сделать еще в 1999 году, было заготовлено огромное количество музыки, которая впоследствии вылилась в материал моей супруги Ольги Кормухиной. Сейчас мы понимаем, что записать новые песни необходимо. Ради этого мы отодвинули на второй план новые произведения на английском языке и определенные коллаборации с зарубежными артистами. Мы надеемся, что новые песни по духу будут теми же произведениями группы “Парк Горького”, с былой энергией, драйвом. При этом некоторые из них будут довольно драматичными», — сказал Белов.
Собеседник НСН подчеркнул, что группа соберется не просто ради заработка.
«Каждый из нас очень серьезно занят, за последние полгода мы были дома раз семь. Во-первых, нам хочется, чтобы группа существовала. Во-вторых, мы хотим очистить информационное поле — в интернете вы не найдете ни единого слова правды о группе “Парк Горького”. Первым шагом к такому успеху и стала прошедшая пресс-конференция», — добавил рок-музыкант.
Ранее Белов заявил, что «Фабрика звезд», которую хотят перезапустить на телеканале ТНТ, является просто коммерческим проектом, бесполезным для искусства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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