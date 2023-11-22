«С былым драйвом!»: Воссоединившийся «Парк Горького» анонсировал выпуск новых хитов

Легендарная группа «Парк Горького» воссоединится и в преддверии гастрольного тура запишет новые русскоязычные хиты, которые воплотят в себе былые энергию, драйв и драматизм. Об этом НСН заявил лидер коллектива, музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов.

Ранее в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, на которой музыканты классического состава рок-группы «Парк Горького» Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправляется в 2024 году. По словам Белова, перед гастролями коллектив запишет четыре-пять новых песен.

«Это будут совершенно новые произведения на русском языке. Мы собирались это сделать еще в 1999 году, было заготовлено огромное количество музыки, которая впоследствии вылилась в материал моей супруги Ольги Кормухиной. Сейчас мы понимаем, что записать новые песни необходимо. Ради этого мы отодвинули на второй план новые произведения на английском языке и определенные коллаборации с зарубежными артистами. Мы надеемся, что новые песни по духу будут теми же произведениями группы “Парк Горького”, с былой энергией, драйвом. При этом некоторые из них будут довольно драматичными», — сказал Белов.