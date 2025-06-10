Арутюнов и Разин поспорили о репертуаре новой группы «Ласковый май»

«Все документы подписаны по первому треку, по которому мы сотрудничаем, - «Как тогда на выпускном». По нему все бумаги официально подписаны и утверждены обеими сторонами – Арутюнова и Разина. Что касается дальнейшего сотрудничества, то сейчас все бумаги в стадии разработки и подписания. Безусловно, есть пункт о том, какие песни будут исполняться. Но на данный момент это переговорный процесс, и пока мы не пришли к единому мнению, будет ли Сергей исполнять свои новые песни в рамках сотрудничества с группой «Ласковый май», или старые песни Юры Шатунова тоже будут перезаписаны. Это является спорным пунктом в наших договоренностях. Пока они не решены, поэтому дальнейшая работа не ведётся, пока мы не придём к общему знаменателю и не подпишем документы полностью по всем этим пунктам», - объяснила нам Ольга Бубненкова.

Арутюнов утверждал, что петь хиты Юры Шатунова «нечестно» и он этого делать не будет, настаивая, что исполнит свои песни. Разин же говорил, что хочет записать песни Шатунова с Арутюновым и сыграть концерты.

«Сейчас я планирую записать с ним все песни, которые ранее исполнял Юра Шатунов. Сделаем полноценную концертную программу с Арутюновым и начнём выступать живьём, а не с голограмм», - говорилось в поступившем редакции НСН заявлении Разина.

Ранее Сергей Арутюнов рассказал «Радиоточке НСН», что его сотрудничество с группой Андрея Разина «Ласковый май» не подразумевает уход из группы «Парк Горького». Певец объяснил, что надеется совмещать работу в двух проектах.

