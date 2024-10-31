«Мощь и структура»: Дробыш восхитился вкладом экс-жены Шамана в его карьеру

В бывшей жене Шамана Елене Мартыновой есть то, чего не хватает многим продюсерам - структуры и плана, она - мощный пиарщик, сказал НСН продюсер Виктор Дробыш.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом НСН заявил, что бывшая супруга певца Шамана (Ярослав Дронов) Елена Мартынова сочетает в себе редкие качества, которыми обладает не каждый профессиональный пиарщик.

«Развелся и развелся – такое может произойти с каждым. То, что жена принимала участие в его становлении, – это однозначно. Она очень хороший пиарщик, мощный специалист. В ней есть то, чего нет во многих музыкантах и музыкальных продюсерах. Она – структурный человек, который умеет работать планово. Она сыграла не последнюю роль в том, чтобы Шаман стал популярным артистом», - сказал он.
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Однако собеседник НСН добавил, что определяющую роль в карьере любого исполнителя всегда играет репертуар.

«Артист живет не женой, пиарщиком, известным композитором или продюсером. Артист живет песней. Если у него будет песня – он будет жить, не будет песни – хоть как это обкладывай, делай депутатские запросы, но ничего не поможет. Только песня делает артиста живым», - заключил он.

Ранее стало известно, что Шаман развелся с супругой после семи лет брака. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Радиоточке НСН», что бывшая жена певца, как хороший пиарщик, сыграла главную роль в становлении артиста.

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ФОТО: RIAN
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