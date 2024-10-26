Продюсер Матвиенко заявил, что у певца Шамана нет времени на личную жизнь
Продюсер и композитор Игорь Матвиенко заявил, что у певца Шамана (Ярослава Дронова) «вообще нет ни на что времени», кроме работы. Об этом народный артист РФ рассказал сайту kp.ru.
Матвиенко побеседовал с журналистами во время фотосета к готовящейся этно-опере «Князь Владимир». Заглавную роль в проекте исполняет Шаман, дядьку князя воеводу Федора сыграет лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, а сам Матвиенко воплотит образ скандинавского бога Одина.
«У него [Ярослава] нет никакой личной жизни, только работа. Он вообще не отдыхает. Ярослав постоянно гастролирует, а когда он дома, закрывается в своей студии в подвале и пишет песни», — рассказал продюсер.
Матвиенко добавил, что у исполнителя нет «другой жизни», но иначе «ничего в этой профессии не сделаешь».
Ранее стало известно, что Шаман и его супруга Елена Мартынова развелись после семи лет брака, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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