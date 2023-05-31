Арбенина призвала СМИ не распространять фейки о её деятельности

Она призвала СМИ и Telegram-каналы не распространять недостоверную информацию о ней и ее деятельности, «не нагнетать в погоне за хайпом и заголовками» и опираться только на факты.

«Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным Telegram-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания», - добавила Арбенина.

Ранее концертный директор «Ночных снайперов» Александра Рерих заявила, что три концерта в Узбекистане перенесли, так как площадки не смогли предоставить нужное оборудование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».