«Жива и бодра духом»: Арбенина рассказала поклонникам о здоровье и новом альбоме

«Стабильно себя чувствую — я жива, бодра духом, все еще с чувством юмора, просто чуть быстрее устаю», — заверила Арбенина.

По словам певицы, она сломала два отростка на позвоночнике, однако пообещала восстановиться в ближайшее время и быть в строю к юбилейному концерту в честь 30-летия «Ночных снайперов».

Кроме того, Диана Арбенина анонсировала выход новой песни из будущего альбома. По ее словам, сборник будет непростым, классическим с точки зрения подхода к музыке. Участвовать в его записи будет симфонический оркестр, пообещала лидер «Снайперов».

