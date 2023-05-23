«Жива и бодра духом»: Арбенина рассказала поклонникам о здоровье и новом альбоме

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина вышла в прямой эфир в соцсетях и ответила на вопросы поклонников впервые с 2020 года. Певица успокоила слушателей после недавней новости о том, что она получила травму позвоночника.

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«Стабильно себя чувствую — я жива, бодра духом, все еще с чувством юмора, просто чуть быстрее устаю», — заверила Арбенина.

По словам певицы, она сломала два отростка на позвоночнике, однако пообещала восстановиться в ближайшее время и быть в строю к юбилейному концерту в честь 30-летия «Ночных снайперов».

Кроме того, Диана Арбенина анонсировала выход новой песни из будущего альбома. По ее словам, сборник будет непростым, классическим с точки зрения подхода к музыке. Участвовать в его записи будет симфонический оркестр, пообещала лидер «Снайперов».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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